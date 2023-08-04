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19:28 04.08.2023

Кабмін дозволив роботу мобільних аптек у селах і на прифронтових територіях

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Кабмін дозволив роботу мобільних аптек у селах і на прифронтових територіях

Кабінет Міністрів дозволив ліцензіатам роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти.

Як повідомляється на сайті уряду, згідно з прийнятою постановою, яка вносить зміни до ліцензійних умов, мобільні аптеки зможуть функціонувати винятково в сільській місцевості, де немає аптечних пунктів.

Крім того, під час воєнного стану такі аптечні пункти зможуть працювати на прифронтових територіях і в зонах надзвичайних ситуацій. Мобільні аптечні пункти відпускатимуть ліки, що підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки".

У мобільних аптечних пунктах діятимуть ті самі правила відпуску лікарських засобів, що й у стаціонарних аптеках, рецептурні препарати відпускатимуться за рецептами (паперовими та електронними).

Наразі в селах і селищах міського типу працюють близько 5700 аптек і аптечних пунктів. Загалом в Україні залишається понад 20 000 сіл, які не мають аптечних пунктів.

Теги: #аптеки #робота #мобільна

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