Solmar розширив мережу до 12 магазинів в Україні та вийшов у Польщу

Український бренд одягу Solmar з лютого 2022 року розширив мережу до 12 магазинів в Україні та вийшов до Польщі, у найближчих планах розширення української мережі ще на 10 магазинів, повідомила директорка з розвитку бізнесу Тетяна Лахтадир агентству "Інтерфакс-Україна".

"На момент повномасштабного вторгнення мережа налічувала сім магазинів у Києві, Вінниці, Хмельницькому, Львові та Житомирі. На сьогодні в мережі додалося ще п'ять магазинів і протягом найближчого місяця відкриються ще три магазини: у київських ТРЦ Ocean Plaza, Lavina mall і в ТРЦ Veles в Івано-Франківську. Також готуємо відкриття першого магазину в стріт-форматі в Ужгороді", - повідомила Лахтадир.

Solmar - український бренд базового гардеробу з українською командою, що веде свій початок з інстаграму. На початок 2022 року понад 60% продажу припадало на онлайн-канал (сайт solmar.com.ua та інстаграм-сторінку). Перші "цегляні" (офлайн) магазини було відкрито в липні 2020 року майже одночасно в Хмельницькому та Києві.

"Це були маленькі магазинчики площею трохи більше ніж 30 кв. м, які мали слугувати радше шоурумами для представленого в онлайні асортименту. Але майже одразу ми зрозуміли, що в магазин приходить інший клієнт, ніж в онлайн. Офлайн-магазини стали повноцінним каналом залучення нових клієнтів і поціновувачів бренду Solmar", - зазначила Лахтадир.

Наразі компанія працює над розширенням асортименту та актуалізацією формату магазину (близько 100-150 кв. м). До базового жіночого гардеробу вже додано дитячий асортимент, парфуми, на осінньо-зимовий сезон планують декілька позицій чоловічої колекції.

Лахтадир повідомила, що Solmar продовжує активний розвиток офлайн-мережі, в Україні найближчим роком планується відкриття щонайменше 10 локацій.

"До того ж у липні ми відкрили свій перший магазин у Польщі в Познані (ТЦ Posnania) і вже фіналізуємо переговори щодо другої локації. Про перші результати говорити поки що зарано, проте продаж із сайту в Польщі вже дає результат вищий за наші очікування. Думаю, що наступний рік буде роком для відкриття нової країни для Solmar", - повідомила Лахтадир.

Згідно з даними Опендатабот, ТОВ "СОЛМАР" зареєстровано 2020 року, розмір статутного капіталу 1,155 млн грн, кінцевий бенефіціар Ольга Костецька. Дохід за 2021 рік 5 млн 398,8 тис. грн, чистий прибуток 42,5 тис. грн.