Події

17:24 04.08.2023

Кличко перевірив роботи зі створення зеленої зони біля ст.м. "Героїв Дніпра"

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Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відбувається завершення робіт зі створення зеленої зони біля станції метро "Героїв Дніпра".

"Немає тут жодних нових забудов і торговельних комплексів, як спочатку дехто намагався говорити. А є озеленений комфортний і безпечний громадський простір. Ще півроку тому на місці скверу були розташовані 160 МАФів. Всі вони демонтовані. Ділянку ближче до виходу з метро облаштували як зону очікування та відпочинку. Тут встановили гарну перголу і лавочки", - написав Кличко в телеграм-каналі в п'ятницю.

Також мер повідомив, що для освітлення зеленої зони було встановлено 27 опор, крім цього, для рослин працює поливо-зрошувальна система.

"У трьох центральних точках скверу висадили вишні тібетські та декоративні. Створили алею кленів. Висадили також кущі та квіти. І що головне - нарешті транзитна територія біля кінцевої станції метро - "Героїв Дніпра" - є інклюзивною і доступною для кожного", - наголосив Кличко.

Теги: #кличко #перевірка #зеленая_зона

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