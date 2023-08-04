Кличко перевірив роботи зі створення зеленої зони біля ст.м. "Героїв Дніпра"

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відбувається завершення робіт зі створення зеленої зони біля станції метро "Героїв Дніпра".

"Немає тут жодних нових забудов і торговельних комплексів, як спочатку дехто намагався говорити. А є озеленений комфортний і безпечний громадський простір. Ще півроку тому на місці скверу були розташовані 160 МАФів. Всі вони демонтовані. Ділянку ближче до виходу з метро облаштували як зону очікування та відпочинку. Тут встановили гарну перголу і лавочки", - написав Кличко в телеграм-каналі в п'ятницю.

Також мер повідомив, що для освітлення зеленої зони було встановлено 27 опор, крім цього, для рослин працює поливо-зрошувальна система.

"У трьох центральних точках скверу висадили вишні тібетські та декоративні. Створили алею кленів. Висадили також кущі та квіти. І що головне - нарешті транзитна територія біля кінцевої станції метро - "Героїв Дніпра" - є інклюзивною і доступною для кожного", - наголосив Кличко.