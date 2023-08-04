Зеленський зустрівся в Києві з ексгубернатором американського штату Нью-Джерсі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у п'ятницю в Києві з членом Республіканської партії США, губернатором штату Нью-Джерсі в 2010-2018 роках Крістофером Крісті.

Глава держави подякував Крістоферу Крісті за те, що він розпочав свій візит в Україну з поїздки до Бучі, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Я також хотів би щиро подякувати вам і вашим колегам, зокрема Конгресу. Ми вдячні за двопартійну підтримку, яка для нас є надзвичайно вагомою. Ми дуже вдячні президенту Байдену та його адміністрації. Украй важливо, що вся ваша країна, всі американці – на боці правди та демократії, і вони переконані в перемозі України", - наголосив Зеленський.

Він відзначив важливість подальшого посилення допомоги з боку партнерів для надійного захисту від російського ракетного терору та для успішного звільнення тимчасово окупованих українських територій. "США є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою – для наших Збройних сил. І, звичайно, у фінансовому секторі, що також є потужною підтримкою", - зазначив президент.

Зі свого боку Крісті розповів, що хотів на власні очі побачити, що відбувається в Україні, й поділитися отриманою інформацією з американським суспільством, яке надзвичайно підтримує Україну.