Події

17:14 04.08.2023

Зеленський зустрівся в Києві з ексгубернатором американського штату Нью-Джерсі

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у п'ятницю в Києві з членом Республіканської партії США, губернатором штату Нью-Джерсі в 2010-2018 роках Крістофером Крісті.

Глава держави подякував Крістоферу Крісті за те, що він розпочав свій візит в Україну з поїздки до Бучі, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Я також хотів би щиро подякувати вам і вашим колегам, зокрема Конгресу. Ми вдячні за двопартійну підтримку, яка для нас є надзвичайно вагомою. Ми дуже вдячні президенту Байдену та його адміністрації. Украй важливо, що вся ваша країна, всі американці – на боці правди та демократії, і вони переконані в перемозі України", - наголосив Зеленський.

Він відзначив важливість подальшого посилення допомоги з боку партнерів для надійного захисту від російського ракетного терору та для успішного звільнення тимчасово окупованих українських територій. "США є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою – для наших Збройних сил. І, звичайно, у фінансовому секторі, що також є потужною підтримкою", - зазначив президент.

Зі свого боку Крісті розповів, що хотів на власні очі побачити, що відбувається в Україні, й поділитися отриманою інформацією з американським суспільством, яке надзвичайно підтримує Україну.

Теги: #чиновник #американський #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 04.08.2023
Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

19:01 04.08.2023
Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

21:51 03.08.2023
Росія випустила по Україні щонайменше 1961 "шахед"

Росія випустила по Україні щонайменше 1961 "шахед"

21:44 03.08.2023
Перевірка воєнкомів виявила багато огидних зловживань

Перевірка воєнкомів виявила багато огидних зловживань

21:39 03.08.2023
Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

18:14 03.08.2023
Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ

Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ

21:48 02.08.2023
Зеленський зустрівся з представниками угорської громади України

Зеленський зустрівся з представниками угорської громади України

20:48 02.08.2023
Зеленський: Закарпаття буде одним із драйверів економічного та соціального зростання

Зеленський: Закарпаття буде одним із драйверів економічного та соціального зростання

20:08 02.08.2023
Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

19:59 02.08.2023
Україна вдячна за допомогу, але її внесок у безпеку теж заслуговує на подяку – Зеленський

Україна вдячна за допомогу, але її внесок у безпеку теж заслуговує на подяку – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо Формули миру в Джидді: Це суперпрорив

Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

Чотирьох посадовців ДСНС, підозрюваних у справі про авіакатастрофу в Броварах, узято під варту, начальника служби безпеки польотів - під домашній арешт

ОСТАННЄ

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу

Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу було 30 бойових зіткнень

У Харкові судитимуть реєстратора МСЕК, яка займалася оформленням фіктивної інвалідності "під ключ"

МАГАТЕ не має повної інформації про обсяг ремонтних робіт на ЗАЕС-5 після переведення блоку в "холодний" зупин

Solmar розширив мережу до 12 магазинів в Україні та вийшов у Польщу

Окупанти обстріляли с. Станіслав Херсонської області, поранено місцевого жителя, пошкоджено чотири будинки

ВАКС продовжив на 2 місяці запобіжний захід ексголові комітету ВР, підозрюваному в заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо Формули миру в Джидді: Це суперпрорив

Кличко перевірив роботи зі створення зеленої зони біля ст.м. "Героїв Дніпра"

За матеріалами СБУ заарештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА