Чотирьох посадовців ДСНС, підозрюваних у справі про авіакатастрофу в Броварах, узято під варту, начальника служби безпеки польотів - під домашній арешт

Печерський районний суд Києва в четвер обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про авіакатастрофу в Броварах, під час якої загинуло керівництво МВС: четверо посадовців ДСНС заарештовані без альтернативи застави, а начальник служби безпеки польотів узятий під цілодобовий домашній арешт, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"4 серпня Печерський суд міста Києва обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС у справі авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи. Чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом", - інформує ДБР у п'ятницю.

3 серпня 2023 року співробітники ДБР повідомили про підозру п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій: начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира загону, заступнику командира з льотної підготовки, командиру авіаційної ескадрильї, начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжина Чернігівської області.

Посадовцям управління авіації ДСНС повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що призвело до загибелі людей та великої матеріальної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 276 КК України.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).