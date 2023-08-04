Події

16:10 04.08.2023

Чотирьох посадовців ДСНС, підозрюваних у справі про авіакатастрофу в Броварах, узято під варту, начальника служби безпеки польотів - під домашній арешт

2 хв читати
Чотирьох посадовців ДСНС, підозрюваних у справі про авіакатастрофу в Броварах, узято під варту, начальника служби безпеки польотів - під домашній арешт

Печерський районний суд Києва в четвер обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про авіакатастрофу в Броварах, під час якої загинуло керівництво МВС: четверо посадовців ДСНС заарештовані без альтернативи застави, а начальник служби безпеки польотів узятий під цілодобовий домашній арешт, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"4 серпня Печерський суд міста Києва обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС у справі авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи. Чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом", - інформує ДБР у п'ятницю.

3 серпня 2023 року співробітники ДБР повідомили про підозру п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій: начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира загону, заступнику командира з льотної підготовки, командиру авіаційної ескадрильї, начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжина Чернігівської області.

Посадовцям управління авіації ДСНС повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що призвело до загибелі людей та великої матеріальної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 276 КК України.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Теги: #аварія #дснс #бровари #запобіжний_захід

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 03.08.2023
ДСНС має намір відсторонити від посадових обов'язків осіб, яким оголошено підозру у зв'язку з катастрофою гелікоптера над Броварами

ДСНС має намір відсторонити від посадових обов'язків осіб, яким оголошено підозру у зв'язку з катастрофою гелікоптера над Броварами

13:20 03.08.2023
П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з аварією гелікоптера у Броварах

П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з аварією гелікоптера у Броварах

11:30 02.08.2023
Суд обрав Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - ДБР

Суд обрав Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - ДБР

10:50 02.08.2023
На Сумщині врятували значну частину ліноритів художника Бондаренка, присвячених Голодомору - ДСНС

На Сумщині врятували значну частину ліноритів художника Бондаренка, присвячених Голодомору - ДСНС

13:34 30.07.2023
Туристичний автобус врізався у вантажівку в Туреччині: 2 людини загинули, серед них українка - ЗМІ

Туристичний автобус врізався у вантажівку в Туреччині: 2 людини загинули, серед них українка - ЗМІ

18:16 28.07.2023
Суд обрав запобіжний захід нардепу Арістову у вигляді особистого зобов'язання

Суд обрав запобіжний захід нардепу Арістову у вигляді особистого зобов'язання

19:43 26.07.2023
Підозрюваний ексголова сільради в Київській області вніс заставу в 4,5 млн грн

Підозрюваний ексголова сільради в Київській області вніс заставу в 4,5 млн грн

12:46 25.07.2023
У Закарпатській області встановлюють тимчасову переправу на місці обваленого мосту - ДСНС

У Закарпатській області встановлюють тимчасову переправу на місці обваленого мосту - ДСНС

10:06 21.07.2023
У Києві сталася пожежа на території Гідропарку, постраждалих немає - ДСНС

У Києві сталася пожежа на території Гідропарку, постраждалих немає - ДСНС

19:09 20.07.2023
ВАКС обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі Укргазбанку

ВАКС обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі Укргазбанку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств - Зеленський за підсумками Ставки

РФ готує провокацію на Мозирському НПЗ, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України, - СБУ

Унаслідок використання РФ касетних боєприпасів в Україні загинув 201 цивільний, 553 поранено - Офіс генпрокурора

Україна повернула тіла ще 44 полеглих захисників - Мінреінтеграції

ОСТАННЄ

Кличко перевірив роботи зі створення зеленої зони біля ст.м. "Героїв Дніпра"

Зеленський зустрівся в Києві з ексгубернатором американського штату Нью-Джерсі

За матеріалами СБУ заарештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн

Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

Кабмін розпорядився перевірити готовність Пунктів незламності до зими

Кабмін схвалив спрямування 95 млн грн на потреби евакуйованих і підтримку тих, хто перебуває на деокупованих територіях

ПК "Схід": Ліквідовано два ворожі БПЛА - у Запорізькій і Донецькій областях

Ворог затято намагається зупинити наступ українських військ - Маляр

САП подала позов про визнання необґрунтованими активів одного із заступників управління ДБР на суму понад 7 млн грн

Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств - Зеленський за підсумками Ставки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА