РФ готує провокацію на Мозирському НПЗ, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України, - СБУ

Росія хоче використовувати ПВК "Вагнер" для втягування Білорусі в повномасштабну війну - диверсійно-розвідувальна група з кадрових військових РФ під виглядом вагнерівців готує провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі, повідомляє Служба безпеки України.

"СБУ встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, за наявними даними, підготовкою теракту опікується диверсійно-розвідувальна група з кадрових військових ЗС РФ і співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом "вагнерівців".

"Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів". У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави", - йдеться в повідомленні СБУ.

Як повідомляється, "інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема зі свідчень військовослужбовця ЗС РФ, якого українські захисники взяли у полон на запорізькому напрямку. Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого рашиста".

Серед іншого встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до Білорусі як учасник приватної військової компанії "Вагнер".

Уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли віддалене листування з іншими виконавцями, знімки об'єкта та окрему інформацію про операцію.

"Служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони", - наголошують у повідомленні.