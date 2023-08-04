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10:57 04.08.2023

СБУ затримала на Полтавщині соратника Киви, який наводив російські "Гради" на бойові позиції ЗСУ біля Донецька

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Служба безпеки України (СБУ) затримала депутата однієї з селищних рад Полтавської області, який коригував обстріли росіян по передових позиціях Сил оборони на східному фронті, повідомляє спецслужба.

"Служба безпеки затримала депутата однієї із селищних рад Полтавської області, який коригував російські обстріли по передових позиціях Сил оборони на східному фронті", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, чиновник входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії "ОПЗЖ" Іллі Киви та до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення питань бізнесу. "Для отримання розвідданих про дислокацію українських військ, депутат сільради "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на донецькому напрямку. Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту", - наведено подробиці справи в повідомленні СБУ.

Як інформують у СБУ, потім фігурант позначав отримані відомості на електронних картах і "публікував їх на власній сторінці у фейсбуці, яку активно "моніторили" представники російських спецслужб. Таку інформацію агресор у подальшому використовував для коригування обстрілів позицій українських захисників, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії (зокрема "Градів"). Крім того, фігурант викладав у соцмережі власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів ЗСУ. Встановлено, що провокаційні дописи посадовця неодноразово "підхоплювали" російські телеканали для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні".

Коригувальнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

"Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Депутату загрожує до восьми років позбавлення волі. Крім того, перевіряється інформація про можливу співпрацю фігуранта з нардепом-втікачем Кивою після початку повномасштабного вторгнення РФ", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #сбу #ківа #корегувальник

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