СБУ знешкодила в Києві злочинне угруповання, яким із Росії керував колишній депутат-зрадник Кива

Працівники Служби безпеки України знешкодили в Києві злочинне угруповання, яким керував із РФ підозрюваний у держзраді колишній народний депутат Ілля Кива, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Учасники банди входили до громадського об'єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві. Сам він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких державна зрада і посягання на територіальну цілісність України", - повідомив речник української спецслужби у відеоповідомленні, розміщеному в п'ятницю в телеграм-каналі відомства.

За його словами, угруповання працювало як силовий осередок забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", під час обшуків у зловмисників виявлено вогнепальну зброю та набої.

Речник СБУ зазначив, що до втечі Киви до РФ ці "патріоти" виконували завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

"Також їх залучали до так званої фізичної підтримки та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці. За участь у кожній з таких "акцій" зловмисники отримували гроші від своїх "координаторів" з "ОПЗЖ", - розповів Дехтяренко.

Він уточнив, що, за даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл.

"Їхній організатор був на прямому зв'язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема й після повномасштабного вторгнення Росії... За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для отримання додаткових "прибутків", - зазначив речник СБУ.

Він пояснив, що, за даними слідства, учасники угруповання налагодили виробництво та збут амфетаміну на Київщині, для цього обладнали нарколабораторії, клієнтів підшукували через особисті зв'язки.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення або збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України планується повідомити про підозру організатору та учасникам злочинної групи та обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій зловмисників.

Джерело: https://t.me/SBUkr/5319