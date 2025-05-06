З Німеччини та Польщі екстрадовано учасників груп, які діяли на "чорному" ринку викрадених авто

Поліцейські екстрадували з Німеччини і Польщі двох учасників злочинних груп, які перебували у міжнародному розшуку, повідомила Національна поліція України.

"Оперативники Департаменту карного розшуку задокументували діяльність злочинних груп, учасники яких незаконно заволодівали автомобілями преміум і середнього класу та передавали інформацію про авто власнику телеграм-каналу, який розміщував оголошення та приймав оплату від потерпілих", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

З кожної такої "угоди" адміністратор отримував "комісію" – зазвичай, 10%. Кошти потерпілі перераховували на електронні гаманці різних криптосервісів. Якщо людина відмовлялась повернути свій викрадений транспортний засіб за грошову винагороду, її автомобіль розукомплектовували та продавали на запчастини.

В серпні 2024 року поліція припинила діяльність двох груп автовикрадачів та затримала росіянина - адміністратора, який організував "чорний" ринок викрадених авто. Поліцейські розшукали його в Італії, де він переховувався під час війни. У рамках міжнародного поліцейського співробітництва організатор був затриманий та екстрадований до України.

У серпні 2022 року поліція провела 53 обшуки на території дев’яти областей. Задокументовано дев'ять епізодів незаконного викрадення автомобілів. Активних учасників було затримано.

Слідчі Нацполіції оголосили всім про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого), ч. 2 ст. 189 КК України(Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб).

"Ще двоє перебували в міжнародному розшуку. Поліцейські розшукали і їх: 38-річний та 42-річний фігуранти затримані в Польщі та Німеччині та екстрадовані до України", - зазначається в повідомленні.