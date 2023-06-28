Події

12:27 28.06.2023

СБУ затримала корегувальника ворожого ракетного удару по Краматорську

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СБУ затримала корегувальника ворожого ракетного удару по Краматорську

Контррозвідка СБУ "за гарячими слідами" затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня, повідомляє СБУ з посиланням на главу служби Василя Малюка.

"Агент РФ обов’язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне! Так само, як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму", - наводить слова глави СБУ українська спецслужба в середу в телеграм-каналі.

У повідомленні СБУ зазначено, що затриманий коригувальник удару по Краматорську - "розконсервований" агент Головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

"27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів. Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди", - інформують в українській спецслужбі.

За даними слідства, ворожим агентом є житель Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

"Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення "активували" і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську", - наголошується в повідомленні.

Як зазначають у СБУ, агент також мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об'єктів із масовим скупченням цивільного населення.

Наразі правоохоронці вживають комплексних заходів щодо встановлення всіх обставин злочину та притягнення фігуранта й інших причетних до відповідальності.

Заходи проводили за процесуального керівництва органів прокуратури.

У СБУ нагадують, що внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше дев'ять місцевих жителів, серед них - троє дітей. 60 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

 

Теги: #сбу #краматорск #корегувальник

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