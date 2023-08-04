Події

09:54 04.08.2023

Російські окупанти за добу сім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

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Російські окупанти за добу сім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Російські окупанти за добу здійснили сім обстрілів Чернігівської та Сумської областей із різних видів озброєння. Загалом нараховано 78 вибухів, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Так, у Чернігівській області обстрілу зазнали населені пункти Семенівської громади (30 приходів у Янжулівці та 10 приходів у Блешні, ймовірно, з міномету калібру 120 мм) і Новгород-Сіверської громади (18 приходів у Грем'ячі, 3 приходи в Діброві й 4 приходи в Гаю, усі обстріли - зі ствольної артилерії).

У Сумській області окупанти обстріляли Сидорівку (7 приходів, імовірно міномет 120 мм), Ходине (4 приходи, ймовірно міномет 120 мм) і Товстодобове (2 приходи, ймовірно міномет 120 мм) Шосткинського району.

 

Теги: #обстріли #ок_північ

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