Події

09:28 04.08.2023

Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - голова ОВА

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Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - голова ОВА

Російські окупаційні війська минулої доби масовано обстрілювали з артилерії, мінометів, танків, також використовуючи УАБ і ракетне озброєння, населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що у Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено приватні будинки та господарські споруди, у Бударках - сталася пожежа в приватному домоволодінні. По Чернещині окупанти завдали удару керованою авіабомбою, пошкоджено приватний будинок. Унаслідок обстрілу Козачої Лопані пошкоджено три приватні будинки та господарські споруди. У Петропавлівці через обстріли сталася масштабна пожежа в будинку, пошкоджено гараж і дві господарські будівлі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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