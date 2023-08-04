Події

09:01 04.08.2023

Російські окупанти зазнають суттєвих втрат на сході України і не мають жодного успіху

1 хв читати
Російські окупанти зазнають суттєвих втрат на сході України і не мають жодного успіху

Представник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук заявив, що російські окупанти не мають жодного успіху на сході України, у них значні втрати.

За його словами, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на куп'янському та лиманському напрямках, повідомляє Military Media Center.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають", - повідомив речник.

Водночас на Півдні Сили оборони продовжують наступ на бердянському та мелітопольському напрямках і завдають значних втрат російським окупантам, закріплюються на зайнятих позиціях, зазначено в повідомленні.

 

 

 

Теги: #фронт #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 02.08.2023
Українські війська вибили росіян із позицій біля Авдіївки

Українські війська вибили росіян із позицій біля Авдіївки

07:25 01.08.2023
ЗС України просуваються на трьох напрямках, найближчими днями можуть звільнити селище Урожайне Донецької області

ЗС України просуваються на трьох напрямках, найближчими днями можуть звільнити селище Урожайне Донецької області

17:13 30.07.2023
Сьогодні на фронті був хороший і сильний день - Зеленський

Сьогодні на фронті був хороший і сильний день - Зеленський

08:34 30.07.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

02:32 30.07.2023
Зараз є певне загострення у шантажі з боку РФ – Галущенко про ситуацію на ЗАЕС

Зараз є певне загострення у шантажі з боку РФ – Галущенко про ситуацію на ЗАЕС

21:20 29.07.2023
На південному фланзі навколо Бахмута є певні просування ЗС України

На південному фланзі навколо Бахмута є певні просування ЗС України

19:44 27.07.2023
ЄС направив до Греції пожежні літаки

ЄС направив до Греції пожежні літаки

07:36 27.07.2023
Ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря - ОК "Південь"

Ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря - ОК "Південь"

07:27 27.07.2023
ЗС України почали значну контрнаступальну операцію в Запорізькій області, просунувшись на 2,5 км на схід від Роботиного

ЗС України почали значну контрнаступальну операцію в Запорізькій області, просунувшись на 2,5 км на схід від Роботиного

09:02 25.07.2023
На південному фронті є успіх на напрямку Старомайорського

На південному фронті є успіх на напрямку Старомайорського

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чорному морі росіяни розгортають велике корабельне угруповання, можливі провокації - Гуменюк

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів

Росія випустила по Україні щонайменше 1961 "шахед"

Перевірка воєнкомів виявила багато огидних зловживань

Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

ОСТАННЄ

У Чорному морі росіяни розгортають велике корабельне угруповання, можливі провокації - Гуменюк

Одна жінка загинула і дві постраждали в результаті падіння з мосту в Рахівському районі Закарпаття

Дев'ятеро людей дістали поранення внаслідок обстрілів Херсонщини за минулу добу

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів

Унаслідок нічних обстрілів Нікопольського району постраждало двоє людей, пошкоджено близько двадцяти будинків

Українська авіація за добу дев’ять разів ударила по скупченню окупантів та їхньої бойової техніки

Російські окупанти погрожують репресіями персоналу Запорізької АЕС

ЗС України стримують окупантів на бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, на фронті було 40 бойових зіткнень

Сили ППО за добу збили всі 15 "шахедів", якими окупанти атакували Україну

Польські пілоти вже готові охороняти країну на корейських винищувачах Fa-50

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА