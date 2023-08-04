Російські окупанти зазнають суттєвих втрат на сході України і не мають жодного успіху

Представник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук заявив, що російські окупанти не мають жодного успіху на сході України, у них значні втрати.

За його словами, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на куп'янському та лиманському напрямках, повідомляє Military Media Center.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають", - повідомив речник.

Водночас на Півдні Сили оборони продовжують наступ на бердянському та мелітопольському напрямках і завдають значних втрат російським окупантам, закріплюються на зайнятих позиціях, зазначено в повідомленні.