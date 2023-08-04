Дев'ятеро людей дістали поранення внаслідок обстрілів Херсонщини за минулу добу
За добу росіяни випустили по Херсонщині 241 снаряд, унаслідок обстрілу дев'ять осіб дістали поранення, пошкоджено будинки, адміністративні установи та інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.
"За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 241 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди", - інформував він у своєму телеграм-каналі.
"Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю церкви, територію парку, будівлю релігійного закладу, кінотеатру, об'єкт інфраструктури, торговельний центр, територію медичної установи та будівлю пенітенціарної установи в Херсоні", - розповів Прокудін про наслідки.
Він уточнив, що через російську агресію дев'ять осіб дістали поранення.