4 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 527 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 527 RUSSIAN AGRESSION

4 серпня відзначають Міжнародний день пива, День самотніх працюючих жінок, День народження шампанського.

Цього дня в Лондоні 1777 року було відкрито перший у світі цирк.

У США - День берегової охорони, у Великій Британії - відкриття Единбурзького міжнародного фестивалю мистецтв.

Православна церква - День пам'яті мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.

Міжнародний день пива

Міжнародний день пива - щорічне неофіційне свято всіх любителів і виробників цього напою, яке відзначають у першу п'ятницю серпня. Засновником свята став американець Джес Авшаломов, власник бару, який хотів у такий спосіб привабити ще більше відвідувачів до свого закладу.

Уперше це свято відзначили в 2007 році в місті Санта-Круз (штат Каліфорнія, США) і кілька років воно мало фіксовану дату - 5 серпня, але через поширення географії свята змінилася і його дата - з 2012 року воно відзначається у першу п'ятницю серпня. Відтоді воно перетворилося на подію міжнародного масштабу - у 2012 році його відзначали вже в 207 містах 50 країн на 5 континентах. Крім США сьогодні День пива відзначають у багатьох країнах Європи, Південної та Північної Америки, країнах Азії та Африки.

День самотніх працюючих жінок

4 серпня відзначають День самотніх працюючих жінок, покликаний відзначити важливу роль, яку самотні працюючі жінки відіграють у суспільстві.

Ініціатором Дня виступила американка Барбара Пейн у 2006 році - засновниця партнерської мережі самотніх працюючих жінок. Відтоді його відзначають щорічно. Свято покликано звернути увагу оточуючих на право кожної жінки самостійно обирати свій шлях у житті.

Цього дня:

1914 - У Львові створено Союз визволення України на чолі з Дмитром Донцовим;

1922 - Під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці було вимкнено протягом хвилини 13 мільйонів апаратів;

1926 - На площі Пікаділлі встановлено перші в Лондоні світлофори;

1934 - На "Криворіжсталі" запущено першу доменну піч;

1962 - Ув'язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, у в'язниці він провів 28 років;

2007 - Запущено космічний апарат НАСА "Фенікс", призначений для дослідження Марса.

Церковне свято

Цього дня вшановують пам'ять однієї з найбільш відомих жінок в історії релігії - Марії Магдалини, послідовниці Ісуса Христа.

Марія походила з галілейського міста Магдали. У Новому заповіті її ім'я згадується лише в кількох епізодах. Зокрема, відомо, що Ісус вилікував її від одержимості сімома бісами, після чого вона пішла за Спасителем і стала служити йому. Магдалина була на Голгофі під час страти Христа, а пізніше стала однією з жінок-мироносиць, які прийшли умаслити його тіло. Саме Марія Магдалина першою побачила воскреслого Ісуса і сповістила про це диво апостолам.

Вважається, що Магдалина проповідувала християнство в Римі, допомагаючи Івану Богослову. Смерть її була мирною: свята померла в Ефесі. У православ'ї Марію шанують як рівноапостольну святу.

Іменини: Олексій, Корнилій, Марія, Михайло.