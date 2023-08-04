Події

06:23 04.08.2023

4 серпня: Яке сьогодні свято

3 хв читати
4 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 527 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 527 RUSSIAN AGRESSION

4 серпня відзначають Міжнародний день пива, День самотніх працюючих жінок, День народження шампанського.

Цього дня в Лондоні 1777 року було відкрито перший у світі цирк.

У США - День берегової охорони, у Великій Британії - відкриття Единбурзького міжнародного фестивалю мистецтв.

Православна церква - День пам'яті мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.

Міжнародний день пива

Міжнародний день пива - щорічне неофіційне свято всіх любителів і виробників цього напою, яке відзначають у першу п'ятницю серпня. Засновником свята став американець Джес Авшаломов, власник бару, який хотів у такий спосіб привабити ще більше відвідувачів до свого закладу.

Уперше це свято відзначили в 2007 році в місті Санта-Круз (штат Каліфорнія, США) і кілька років воно мало фіксовану дату - 5 серпня, але через поширення географії свята змінилася і його дата - з 2012 року воно відзначається у першу п'ятницю серпня. Відтоді воно перетворилося на подію міжнародного масштабу - у 2012 році його відзначали вже в 207 містах 50 країн на 5 континентах. Крім США сьогодні День пива відзначають у багатьох країнах Європи, Південної та Північної Америки, країнах Азії та Африки.

День самотніх працюючих жінок

4 серпня відзначають День самотніх працюючих жінок, покликаний відзначити важливу роль, яку самотні працюючі жінки відіграють у суспільстві.

Ініціатором Дня виступила американка Барбара Пейн у 2006 році - засновниця партнерської мережі самотніх працюючих жінок. Відтоді його відзначають щорічно. Свято покликано звернути увагу оточуючих на право кожної жінки самостійно обирати свій шлях у житті.

Цього дня:

1914 - У Львові створено Союз визволення України на чолі з Дмитром Донцовим;

1922 - Під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці було вимкнено протягом хвилини 13 мільйонів апаратів;

1926 - На площі Пікаділлі встановлено перші в Лондоні світлофори;

1934 - На "Криворіжсталі" запущено першу доменну піч;

1962 - Ув'язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, у в'язниці він провів 28 років;

2007 - Запущено космічний апарат НАСА "Фенікс", призначений для дослідження Марса.

Церковне свято

Цього дня вшановують пам'ять однієї з найбільш відомих жінок в історії релігії - Марії Магдалини, послідовниці Ісуса Христа.

Марія походила з галілейського міста Магдали. У Новому заповіті її ім'я згадується лише в кількох епізодах. Зокрема, відомо, що Ісус вилікував її від одержимості сімома бісами, після чого вона пішла за Спасителем і стала служити йому. Магдалина була на Голгофі під час страти Христа, а пізніше стала однією з жінок-мироносиць, які прийшли умаслити його тіло. Саме Марія Магдалина першою побачила воскреслого Ісуса і сповістила про це диво апостолам.

Вважається, що Магдалина проповідувала християнство в Римі, допомагаючи Івану Богослову. Смерть її була мирною: свята померла в Ефесі. У православ'ї Марію шанують як рівноапостольну святу.

Іменини: Олексій, Корнилій, Марія, Михайло.

Теги: #іменини #свято_сьогодні #церковне_свято #4серпня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:59 03.08.2023
3 серпня: Яке сьогодні свято

3 серпня: Яке сьогодні свято

07:06 31.07.2023
31 липня: Яке сьогодні свято

31 липня: Яке сьогодні свято

07:01 30.07.2023
30 липня: Яке сьогодні свято

30 липня: Яке сьогодні свято

07:00 20.07.2023
20 липня: Яке сьогодні свято

20 липня: Яке сьогодні свято

06:56 18.07.2023
18 липня: Яке сьогодні свято

18 липня: Яке сьогодні свято

07:00 14.07.2023
14 липня: Яке сьогодні свято

14 липня: Яке сьогодні свято

06:25 12.07.2023
12 липня: Яке сьогодні свято

12 липня: Яке сьогодні свято

07:03 10.07.2023
10 липня: Яке сьогодні свято

10 липня: Яке сьогодні свято

06:46 07.07.2023
7 липня: Яке сьогодні свято

7 липня: Яке сьогодні свято

06:55 04.07.2023
4 липня: Яке сьогодні свято

4 липня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія випустила по Україні щонайменше 1961 "шахед"

Перевірка воєнкомів виявила багато огидних зловживань

Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

Кулеба: Щодо виробництва боєприпасів ми внутрішньо вийшли на непогані результати

МВС України: Ідентифіковано понад 232 тисячі воєнних злочинців і зрадників

ОСТАННЄ

Польські пілоти вже готові охороняти країну на корейських винищувачах Fa-50

Можливі провокації ПВК "Вагнер" будуть розцінюватися як дії, підтримувані керівництвом РФ - посол Латвії в НАТО

Командування ЗСУ задіяло нові резерви для просування на півдні України

ЗСУ чекають тяжкі бої через посилену оборону російських військ - Пентагон

Учасники переговорів у Саудівській Аравії обговорять способи реалізації української Формули миру

Нацбанк оцінює зростання ВВП України у II кв.-2023 у 18,1% та очікує його уповільнення у III кв.-2023 до 4,6%

У Чорному морі присутні два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 "Калібрів"

Чисельність робочої сили в Україні за війну впала з 17,4 млн до 12,5 млн і продовжить знижуватися - KSE

Україна розпочала переговори зі США щодо угоди про гарантії безпеки

Окупанти знову обстріляли Херсон, є влучення в ТЦ та медустанову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА