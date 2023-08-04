Учасники переговорів у Саудівській Аравії обговорять способи реалізації української Формули миру



Переговори щодо України, які пройдуть у Джидді (столиці Саудівської Аравії) з 5 по 6 серпня за участю представників Заходу, України та великих держав, що розвиваються, будуть продовженням роботи з Формулою миру, запропонованою українським президентом Володимиром Зеленським, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки».

Учасники зустрічі в Джидді, за словами Кірбі, обговорюватимуть «Формулу миру, яку запропонував президент Зеленський, і знаходитимуть способи її реалізації».

«Ключовим компонентом цього процесу, який ми ніколи не повинні забувати, є повага територіальної цілісності, суверенітету (України). Вся Формула миру президента Зеленського насправді ґрунтується на цій... принциповій ідеї, яка відображена у статуті ООН», - підкреслив Кірбі.

Він також зазначив, що організатори форуму не ставили за мету досягти негайного перемир'я.

Це не мирні переговори. Це не переговори щодо припинення війни. Це зовсім інші сукупні обставини», – заявив Кірбі.

Він визнав, що не чекає, що в Джидді буде досягнуто «певних і відчутних» результатів.

"У тому числі, за його словами, це пов'язано з небажанням Кремля йти назустріч і показувати готовність до діалогу", - пише "Голос Америки".

«За останні 48 годин ми побачили посилення атак на транспортування зерна Дунаєм... (Путін]) робить все можливе, щоб не лише спробувати утримати територію на сході України, яка йому не належить, а й обмежити можливості України з експорту зерна та продовольства у багато країн світу», - додав Кірбі.

Як повідомлялося, 2 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що ведеться робота над організацією глобального саміту "Формули миру" восени 2023 року.

