Перевірка воєнкомів виявила багато огидних зловживань

Перевірка воєнкомів виявила багато зловживань, відверто огидних, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Усі факти виявлені правоохоронцями, вони розслідують їх у межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний - у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішення", - сказав він.

"У військах повинні працювати люди, які бачили війну, пройшли, є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну", - наголосив президент.