Події

21:44 03.08.2023

Перевірка воєнкомів виявила багато огидних зловживань

1 хв читати
Перевірка воєнкомів виявила багато огидних зловживань

Перевірка воєнкомів виявила багато зловживань, відверто огидних, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Усі факти виявлені правоохоронцями, вони розслідують їх у межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний - у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішення", - сказав він.

"У військах повинні працювати люди, які бачили війну, пройшли, є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну", - наголосив президент.

 

 

Теги: #воєнком #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:51 03.08.2023
Росія випустила по Україні щонайменше 1961 "шахед"

Росія випустила по Україні щонайменше 1961 "шахед"

21:39 03.08.2023
Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

18:14 03.08.2023
Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ

Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ

21:48 02.08.2023
Зеленський зустрівся з представниками угорської громади України

Зеленський зустрівся з представниками угорської громади України

20:48 02.08.2023
Зеленський: Закарпаття буде одним із драйверів економічного та соціального зростання

Зеленський: Закарпаття буде одним із драйверів економічного та соціального зростання

20:08 02.08.2023
Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

19:59 02.08.2023
Україна вдячна за допомогу, але її внесок у безпеку теж заслуговує на подяку – Зеленський

Україна вдячна за допомогу, але її внесок у безпеку теж заслуговує на подяку – Зеленський

19:53 02.08.2023
Саміт НАТО у Вашингтоні може стати історичним для України

Саміт НАТО у Вашингтоні може стати історичним для України

18:59 02.08.2023
Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій - Зеленський

Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій - Зеленський

18:54 02.08.2023
Зеленський: Наша мета - зробити ОПК України одним із найсильніших у Європі

Зеленський: Наша мета - зробити ОПК України одним із найсильніших у Європі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія випустила по Україні щонайменше 1961 "шахед"

Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

Кулеба: Щодо виробництва боєприпасів ми внутрішньо вийшли на непогані результати

МВС України: Ідентифіковано понад 232 тисячі воєнних злочинців і зрадників

ВРП звільнила двох суддів Апеляційного суду Києва, які приймали рішення проти учасників Революції гідності

ОСТАННЄ

Нардеп пропонує визначити максимальний строк тримання під вартою - не більше ніж чотири роки

Унаслідок російського обстрілу в Херсоні поранено волонтера з Норвегії

Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю

ЗСУ продовжують наступальні операції на мелітопольському та бердянському напрямках

Російські окупанти двічі обстріляли Нікополь, пошкоджено мережі комунального підприємства

Регулятор грального ринку знову втратив кворум

Окупанти знесли раніше зруйнований ними ТЦ "Амстор" у Маріуполі

Українська авіація за добу завдала по ворогу десять ударів

Російські війська протягом доби атакували Україну 15 "шахедами", здійснили один ракетний і 47 авіаційних ударів

Сирський: Наші війська щодня зривають плани ворога щодо прориву на куп'янському та лиманському напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА