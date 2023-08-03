Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер нараду з підготовки саміту Кримської платформи.

"Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Її вплив на нашу можливість чинити тиск постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями", - сказав він у відеозверненні в четвер.

За словами Зеленського, "готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, а й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени".