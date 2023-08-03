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19:13 03.08.2023

Регулятор грального ринку знову втратив кворум

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Регулятор грального ринку знову втратив кворум

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яка отримала на початку липня кворум після призначення урядом членом комісії Євгена Яхнія, знову його втратила, заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"...хлопчик виявився хворобливим, і три дні тому, акурат в день прийняття важливих рішень про анулювання ліцензій порушникам і росіянам та видачу нових ліцензій, був карколомно вивезений на швидкій в невідомому напрямі, де залишається і донині", - написав Гетманцев у телеграмі в четвер.

"Про необхідну допомогу в приведенні до тями члена КРАІЛ ані лікарі, ані зацікавленні в затягуванні прийняття рішення субʼєкти не повідомляють, хоча невпинне бажання суспільства надати хлопцю першу допомогу зростає щогодини", - додав Гетманцев.

Як повідомлялося, до рішення уряду про призначення Яхнія КРАІЛ не проводила засідання з 21 лютого 2023 року через відсутність кворуму.

"У зв'язку з відсутністю кворуму неможлива реалізація напряму щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайтів, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії, виданої КРАІЛ", - пояснював, зокрема, регулятор.

Комісія, яку на весні запропонував ліквідувати віцепрем'єр - очільник Мінцифри Михайло Федоров, пояснила, що з передбачених законом голови та шести членів, уряд за підсумками конкурсу призначив голову та шістьох членів, однак один член комісії звільнився за власним бажанням, а одного мобілізовано.

Згідно зі звітом, через відсутність кворуму комісія не змогла ухвалити рішення щодо п'яти проєктів нормативно-правових актів і загальмувала створення та введення в експлуатацію Держсистеми онлайн-моніторингу за діяльністю організаторів азартних ігор.

З тієї самої причини залишалися без розгляду нагальні питання у сфері ліцензування: на опрацюванні КРАІЛ станом на травень перебували 105 заяв, з них 40 на отримання ліцензії на гральні автомати і одна - на букмекерський пункт. Іще 63 заяви про анулювання ліцензії на гральні автомати та одна про анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино.

КРАІЛ зазначала, що на засіданні 1 серпня планували, зокрема, анулювати ліцензії ТОВ "Паріматч", ТОВ "Поінтлото", ТОВ "Покерматч.юа", які потрапили під санкції, а також з урахуванням отриманої інформації про наявність опосередкованих відносин контролю з резидентами РФ розглянути питання анулювання ліцензій ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" і ТОВ "Вікторія-Софт".

Від початку діяльності КРАІЛ (із 2021 року та станом на 1 травня 2023 року) загальна кількість виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор становить 4,6 тис., за них сплачено 3,35 млрд грн.

Теги: #кворум #гетманцев #краіл

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