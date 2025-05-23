Інтерфакс-Україна
Події
11:55 23.05.2025

Кабмін звільнив чотирьох членів ліквідованої КРАІЛ

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Кабмін звільнив чотирьох членів ліквідованої КРАІЛ

Кабінет міністрів України звільнив чотирьох членів ліквідаційної Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, з посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей звільнено: Олексія Ботезата,  Олену Водолажко, Христину Дутку і Анну Сдобнову.

Як повідомлялося, 25 березня Кабінет міністрів ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і установив, що правонаступником її майна, прав і обов’язків є державне агентство "ПлейСіті". 

21 березня Кабінет міністрів утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

14 лютого Кабінет міністрів передав функції з формування й реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, лотерейній сфері, що раніше належали до повноважень КРАІЛ, Міністерству цифрової політики.

Теги: #краіл #звільнення #члени

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