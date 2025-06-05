Кабмін звільнив члена ліквідованої КРАІЛ Яхнія

Кабінет Міністрів України звільнив члена ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Яхнія, йдеться у розпорядженні №536 від 4 червня.

Раніше уряд звільнив чотирьох членів КРАІЛ: Олексія Ботезата, Олену Водолажко, Христину Дутку і Анну Сдобнову.

Як повідомлялося, 25 березня Кабінет міністрів ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і установив, що правонаступником її майна, прав і обов’язків є державне агентство "ПлейСіті".

21 березня Кабінет міністрів утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

14 лютого Кабінет міністрів передав функції з формування й реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, лотерейній сфері, що раніше належали до повноважень КРАІЛ, Міністерству цифрової політики.