Інтерфакс-Україна
Події
12:00 11.02.2025

Уряд на засіданні у вівторок має передати функції КРАІЛ Мінцифри

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Уряд на засіданні у вівторок має передати функції КРАІЛ Мінцифри

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 11 лютого, має фактично ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та передати її функції до Міністерства цифрової трансформації України, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Фактично буде прийнято рішення, яке передбачає передання функцій з регулювання азартних ігор та лотерей від КРАІЛ до Мінцифри: тепер Мінцифри буде відповідальна за формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.", - написав він у Телеграм-каналі у вівторок.

За словами Железняка, чисельність апарату Мінцифри буде збільшено на 24 одиниці, а чисельність апарату КРАІЛ зменшиться на ту ж кількість.

Крім того, частина коштів, передбачених для КРАІЛ (14,3 млн грн), буде передана Мінцифри.

Як повідомляв голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, КРАІЛ мала бути ліквідована до 10 лютого 2025 року, після чого 1 квітня цього року всі її повноваження мають перейти до інших органів, а пізніше запрацюють нові вимоги щодо захисту гравців.

6 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та удосконалення державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей. Закон передбачає ліквідацію КРАІЛ, заборону реклами азартних ігор (крім винятків: на ТБ і радіо в нічний час, у медіа для осіб, старших за 21 рік, на платформах і пошукових системах із цільовою аудиторією, старшою за 21 рік), удосконалення правил розрахунків, заборону дзвінків та СМС невизначеному колу осіб від організаторів ігор.

Теги: #кабмін #краіл

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