УІНП підготував перелік назв населених пунктів, які слід перейменувати

Український інститут національної пам'яті підготував перелік назв населених пунктів, які містять символіку російської імперської політики і які потрібно перейменувати.

Згідно з повідомленням пресслужби відомства, до переліку поки що не увійшли населені пункти, розташовані на тимчасово окупованій території України.

Отже, до переліку внесено 183 населених пункти (переважно села), а також названо підстави для перейменування.

"Цей перелік не є вичерпним і буде доповнюватися. Оприлюднюючи його, УІНП має на меті сприяти громадам й органам місцевого самоврядування та звернути їхню увагу на ті назви, які містять російську імперську символіку відповідно до закону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом наступних шести місяців, до 27 січня 2024 року, місцева влада має подати до Верховної Ради свої пропозиції назв для тих населених пунктів, які підпадають під перейменування.

"Наразі триває формування експертної комісії при Українському інституті національної памʼяті, як передбачено законом, яка надаватиме фахові висновки з питань, які виникатимуть в ході деколонізації. До неї увійдуть авторитетні науковці, які представляють академічні інституції й університети країни. На сьогодні положення про експертну комісію проходить процедуру державної реєстрації в Міністерстві юстиції України", - розповіли в УІНП.