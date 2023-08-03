МВС України: Ідентифіковано понад 232 тисячі воєнних злочинців і зрадників

Станом на 3 серпня до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" внесено відомості про 232 тис. 131 воєнного злочинця і колаборанта, інформують у Міністерстві внутрішніх справ України.

У повідомленні МВС у телеграм-каналі в четвер зазначено, що серед ідентифікованих 197 тис. 857 військовослужбовців російських окупаційних військ, 3 тис. 522 представники незаконних збройних формувань та приватних військових компаній, 3 тис. 267 колаборантів та зрадників України, 401 представник військово-політичного керівництва країни-агресора.

У міністерстві зазначають, що міжвідомча інформаційна підсистема об'єднує відомості про воєнних злочинців, виявлених під час російської військової агресії.

Доступ до підсистеми для наповнення та обміну інформацією мають також Служба безпеки України, Головне управління розвідки, Служба зовнішньої розвідки, Генштаб ЗСУ, Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора, Держприкордонслужба, Державна пенітенціарна служба, Національне антикорупційне бюро, Бюро економічної безпеки.

"Правоохоронці ідентифікують злочинця і вносять дані до інформаційної підсистеми. Це дає можливість довести їхню причетність до того чи іншого злочину. За воєнними злочинцями стежать не тільки наші правоохоронці, а й Європол", - наголошують у МВС.