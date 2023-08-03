Події

16:05 03.08.2023

Затримано жителя Дніпропетровщини, який закликав ворога завдавати ракетних ударів по будівлях СБУ та МВС

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Правоохоронці затримали жителя м. Кам'янського Дніпропетровської області, який розповсюдив у мережі відео із закликом до ворога завдавати ракетних ударів по будівлях СБУ та МВС, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Кам’янське. За даними слідства, підозрюваний у соціальній мережі поширив відео, де закликав ворога наносити ракетні удари по будівлях СБУ та МВС", - ідеться в повідомленні відомства в четвер.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

"Наявність у його висловлюваннях виправдовування збройної агресії РФ проти України підтвердили висновком експертизи", - наголошується в повідомленні.

Жителю Дніпропетровщини інкримінують виготовлення та розповсюдження матеріалів, у яких містяться виправдання збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За клопотанням прокурора суд узяв підозрюваного під варту.

Теги: #житель #зрадник #камянське

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