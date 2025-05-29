Інтерфакс-Україна
Інвестиції
09:11 29.05.2025

"Метінвест" у 2025 році інвестує 70 млн грн у розвиток соціальної інфраструктури Кам’янського

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"Метінвест" у 2025 році інвестує 70 млн грн у розвиток соціальної інфраструктури Кам’янського

Група "Метінвест" та Кам'янська міська рада уклали Меморандум про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку, цьогоріч компанія інвестує 70 млн грн у реалізацію важливих для громади проєктів.

Згідно з пресрелізом, зокрема, кошти підуть на реконструкцію лікарень №9 і №7, лікарні швидкої допомоги та центру первинної медико-санітарної допомоги №3. Крім того, громада отримає п'ять нових трамваїв. Це дасть змогу оновити трамвайний парк і зробити пересування містом комфортнішим.

"Метінвест", у межах Сталевого Фронту Ріната Ахметова, сфокусований на допомозі нашим незламним військовим. Але водночас група продовжує дбати й про мирних мешканців міст присутності підприємств. Постійна співпраця з міським головою Камʼянського вже стала доброю традицією, що підтверджують численні успішно реалізовані ініціативи. Цього року ми розширюємо горизонти нашої взаємодії, ініціюючи ще більше спільних проєктів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури, підтримку соціальних програм та поліпшення якості життя громади", — сказав операційний директор групи Олександр Мироненко.

Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов підкреслив важливість такої взаємодії бізнесу з місцевою владою в умовах війни.

Торік "Метінвест" інвестував 50 млн грн у модернізацію медичної інфраструктури Кам’янського.

Теги: #метінвест #камянське #відбудова

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