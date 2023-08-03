Події

15:40 03.08.2023

Кулеба: Ми не провокували жодного загострення українсько-польських відносин і готові вирішувати будь-які питання

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Кулеба: Ми не провокували жодного загострення українсько-польських відносин і готові вирішувати будь-які питання

Україна у відносинах із Польщею виходить із того, що не провокувала загострення відносин і життєво зацікавлена в єдності з нею, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що в нього заплановано розмову з главою польського зовнішньополітичного відомства Збігнєвом Рау.

"Зараз написав мені повідомлення польський міністр, що хоче поговорити. Наша позиція дуже проста: ми не спровокували жодного загострення українсько-польських відносин. Це потрібно чітко зафіксувати. Ми від початку війни виходимо з того, що українці і поляки, Україна і Польща як держави - найбільш життєво зацікавлені в єдності й силі проти російської агресії", - сказав Кулеба в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Глава відомства наголосив, що Україна "була, є і буде" дуже вдячна за ту позицію, яку з перших годин війни зайняла Польща. Він додав, що подяку Польщі висловлювали неодноразово на всіх рівнях.

Міністр також зазначив, що українська сторона "дуже спокійно ставиться до якихось внутрішньополітичних процесів у Польщі". "Це їхня справа. Ми розуміємо, що в них є свої процеси, свої інтереси. І якби представник польської влади не звинуватив нас у невдячності, то цієї останньої кризи не було б. Але все має свої межі", - заявив глава МЗС.

"Ми неодноразово довели, що ми готові розв'язувати будь-які питання для того, щоб тримати цю єдність, дружбу і союзництво між Україною і Польщею. Але і ця криза мине, усе налагодиться, тому що життєві інтереси України і Польщі абсолютно однакові. Коли я кажу життєві, це реально питання життя і смерті держави", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що поговорить у четвер зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау. "Він дуже мудра людина, і ми знайдемо якісь кроки для того, щоб рухатися вперед у позитивній динаміці", - висловив упевненість Кулеба.

Теги: #україна #польща #відносини

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