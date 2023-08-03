Участь у другому парламентському саміті Кримської платформи в Празі підтвердили понад 30 учасників - Стефанчук
Понад 30 спікерів парламентів країн світу підтвердили свою участь у другому парламентському саміті Кримської платформи, який відбудеться восени в Празі, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
"Станом на цей момент уже понад 30 спікерів підтвердили свою участь", - сказав Стефанчук на конференції послів України в четвер.
Як повідомлялося, 24 жовтня в Празі (Чехія) відбудеться другий парламентський саміт міжнародної Кримської платформи.