Участь у другому парламентському саміті Кримської платформи в Празі підтвердили понад 30 учасників - Стефанчук

Понад 30 спікерів парламентів країн світу підтвердили свою участь у другому парламентському саміті Кримської платформи, який відбудеться восени в Празі, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Станом на цей момент уже понад 30 спікерів підтвердили свою участь", - сказав Стефанчук на конференції послів України в четвер.

Як повідомлялося, 24 жовтня в Празі (Чехія) відбудеться другий парламентський саміт міжнародної Кримської платформи.