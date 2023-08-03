Події

12:45 03.08.2023

Участь у другому парламентському саміті Кримської платформи в Празі підтвердили понад 30 учасників - Стефанчук

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Участь у другому парламентському саміті Кримської платформи в Празі підтвердили понад 30 учасників - Стефанчук

Понад 30 спікерів парламентів країн світу підтвердили свою участь у другому парламентському саміті Кримської платформи, який відбудеться восени в Празі, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Станом на цей момент уже понад 30 спікерів підтвердили свою участь", - сказав Стефанчук на конференції послів України в четвер.

Як повідомлялося, 24 жовтня в Празі (Чехія) відбудеться другий парламентський саміт міжнародної Кримської платформи.

Теги: #учасники #кримська_платформа

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