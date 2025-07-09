Мелоні, Метсола, фон дер Ляєн та Матернова візьмуть участь у Конференції з відбудови України в Римі

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила про свою участь у Конференції з відновлення України (URC2025), яка пройде в Римі 10-11 липня. Також, за її словами, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, голова Європейської Ради Антоніу Кошта, голова Європейського парламенту Роберта Метсола та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також візьмуть участь у Конференції.

"Я прибула до Риму – міста, де протягом наступних трьох днів світ зосередиться не на руйнуванні, а на відбудові України. На Конференції з відновлення України 2025 року ключові лідери, включаючи прем'єр-міністра Джорджію Мелоні, президента Володимира Зеленського, президента Європейської ради Антоніо Кошту, президента Європейського парламенту Роберту Метсолу та президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, зберуться разом з низкою інших глобальних партнерів, щоб забезпечити реальні зобов'язання щодо відновлення України", - написала Матернова у Facebook.

За її словами, політики зібралися, "щоб поговорити про енергетику, інфраструктуру, охорону здоров'я, освіту, можливості для ветеранів – і про реформи, які закріплять шлях України до ЄС".

"Бізнес та міжнародні інвестори також беруть участь, оскільки відновлення потребує як державного, так і приватного лідерства. Тут також присутні організації громадянського суспільства, багато місцевих представників та журналісти з України", - розповіла Матернова.