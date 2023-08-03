Події

12:33 03.08.2023

Шмигаль допускає зменшення підтримки України партнерами після завершення війни

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Шмигаль допускає зменшення підтримки України партнерами після завершення війни

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає, що після завершення війни підтримка України від партнерів зменшиться.

"Повернення людей, українців, робочої сили - це те, що не дасть нашій країні скотитися в рецесію і депресію після завершення війни", - сказав Шмигаль на конференції послів України в четвер.

За словами прем'єра, це важливо і над цим необхідно працювати вже сьогодні.

"Доки хлопці та дівчата тримають оборону, звільняють наші землі, ми маємо думати і про сьогодні, і про завтрашній день. Ми вчора про це відвертого говорили під час зустрічі з президентом і керівниками Офісу - підтримка скорочуватиметься з часом, увага до України зменшуватиметься, і ті речі щодо повернення людей, це все лягатиме на наші плечі", - зауважив очільник українського уряду.

"Партнери наразі підтримують нас під час цієї війни. Війна закінчиться - підтримка зменшитися і ми залишимося фактично сам на сам із нашими проблемами. Це необхідно враховувати і сьогодні докладати максимум зусиль", - наголосив Шмигаль.

Теги: #україна #підтримка #партнери #зменшення

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