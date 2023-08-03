Шмигаль: Збройні сили, війна коштують Україні близько 2 трлн грн

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що наразі річні витрати на сили оборони становлять близько 2 трлн грн.

"У мирний час дохідна частина бюджету України становила 1,3 трлн грн. На сьогодні на Збройні сили ми в бюджеті закладали 1,3 трлн грн, за рік виділили ще 509 млрд грн, наразі ще виділятимемо близько такої суми. Фактично, Збройні сили, війна коштують Україні на сьогодні близько 2 трлн грн", - сказав Шмигаль на конференції послів України в четвер.

Прем'єр наголосив, що інші кошти фактично Україна отримує від партнерів.