Окупанти обстріляли 26 разів з артилерії Вугледар, без жертв
За минулу добу на волноваському напрямку російські окупанти 26 разів обстріляли з артилерії Вугледар Донецької області, внаслідок обстрілу жертв немає, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.
На донецькому напрямку внаслідок обстрілів поранення дістала одна людина в Авдіївці. Також ворог обстріляв Курахове, Курахівку та Гостре Курахівської громади, внаслідок чого пошкоджено покрівлю медзакладу. Крім цього, зруйновано будинок у Ласточкиному Очеретинської громади та пошкоджено будинок у Галицинівці Новогродівської громади.
На горлівському напрямку внаслідок ворожих обстрілів у Торецькій громаді пошкоджено три будинки в Торецьку, чотири - у Залізному.
Окупанти скинули авіабомбу на Нью-Йорк, унаслідок авіаудару жертв і руйнувань немає.
У Часовоярській громаді пошкоджено три приватні будинки та нежитлову споруду.
На лисичанському напрямку через обстріли окупантів пошкоджено будинок у Сіверську, загалом противник здійснив 12 обстрілів Лиманської громади.
Загалом за добу внаслідок обстрілів загинув один житель області, п'ятьох поранено.