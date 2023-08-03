Окупанти обстріляли 26 разів з артилерії Вугледар, без жертв

За минулу добу на волноваському напрямку російські окупанти 26 разів обстріляли з артилерії Вугледар Донецької області, внаслідок обстрілу жертв немає, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

На донецькому напрямку внаслідок обстрілів поранення дістала одна людина в Авдіївці. Також ворог обстріляв Курахове, Курахівку та Гостре Курахівської громади, внаслідок чого пошкоджено покрівлю медзакладу. Крім цього, зруйновано будинок у Ласточкиному Очеретинської громади та пошкоджено будинок у Галицинівці Новогродівської громади.

На горлівському напрямку внаслідок ворожих обстрілів у Торецькій громаді пошкоджено три будинки в Торецьку, чотири - у Залізному.

Окупанти скинули авіабомбу на Нью-Йорк, унаслідок авіаудару жертв і руйнувань немає.

У Часовоярській громаді пошкоджено три приватні будинки та нежитлову споруду.

На лисичанському напрямку через обстріли окупантів пошкоджено будинок у Сіверську, загалом противник здійснив 12 обстрілів Лиманської громади.

Загалом за добу внаслідок обстрілів загинув один житель області, п'ятьох поранено.