ЗСУ просунулися біля Бахмута у середу - ISW

Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і 2 серпня просунулися в районі Бахмута, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні дії в районі Бахмута, а також на бердянському і мелітопольському напрямках. Пов'язаний із Кремлем блогер стверджував, що українські сили просунулися на північ від Курдюмівки в районі Бахмута. Російські джерела стверджували, що російські сили відбивали українські атаки на лінії Сватове - Кремінна на лиманському напрямку, в районі Старомайорського на межі Донецької та Запорізької областей і в районі Роботиного на заході Запорізької області", - йдеться у зведенні.

За даними аналітиків, російські війська в середу вели наступальні дії на лінії Куп'янськ - Святове, в районі Кремінної, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка - Донецьк, на окремих ділянках наступали.

Повідомляється, що командувач Повітряно-десантних військ (ПДВ) окупантів Михайло Теплинський оголосив про формування до кінця 2023 року двох нових полків ПДВ і відтворення 104-ї дивізії ПДВ. "Поточні зусилля Росії з формування сил, найімовірніше, призведуть до укомплектування нових формувань ПДВ новим ненавченим персоналом, а не до набору досвідчених співробітників, типовіших для історичної еліти ПДВ... Росія навряд чи набере достатньо особового складу, щоб укомплектувати навіть одне нове формування армійського рівня без проведення загальної мобілізації", - зазначають в ISW.

Також повідомляють, що Міноборони РФ 2 серпня офіційно надало озброєння і транспортні засоби силам територіальної оборони Бєлгородської та Курської областей, що вказує на занепокоєння російської влади атаками на кордон РФ з Україною, що тривають.