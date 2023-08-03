Окупанти випустили 264 снаряди по Херсонській області, поранено двох людей

Російські окупаційні війська випустили 264 снаряди по Херсонській області, поранені двоє людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 55 обстрілів, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, ПТРК та авіації. Через російську агресію двоє людей отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 72 снаряди.

Очільник ОВА зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; приміщення двох банків і консульства, територію слідчого ізолятора в місті Херсон.