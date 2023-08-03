У Чернігівській та Сумській області попереджено спроби проникнення на територію України ворожих ДРГ

Українські військові в липні запобігли чотирьом спробам проникнення на територію України ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) у Чернігівській і Сумській областях, повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв у четвер уранці.

"Ці випадки були зафіксовані в темну пору доби, однак це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити диверсантів і відкрити вогонь на ураження", - написав він у телеграм-каналі.

У заходах із протидії диверсійно-розвідувальним силам противника активну участь брали також підрозділи Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, мінометні розрахунки, протидиверсійні резерви та спецпризначення Центру спеціальних операцій "Альфа".

Наєв також зазначив, що на північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування замінованих непрохідних лісових завалів.