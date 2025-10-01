СБУ запобігла двом терактам у Львові: ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на "побачення"

Служба безпеки України запобігла двом терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові – в результаті дій на випередження врятовано українських воїнів, яких збиралися підірвати, виманивши на "побачення", повідомила спецслужба.

"За результатами дій на випередження врятовано українських воїнів, яких окупанти намагалися дистанційно підірвати за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП). Щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог реалізовував підступну тактику "запрошення на побачення"", - йдеться у повідомленні СБУ в телеграм-каналі у середу.

Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними "цілями". Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали "запрошення" зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки. Кіберфахівці СБУ завчасно викрили задум, нейтралізували СВП і убезпечили українських захисників, яких ворог збирався підірвати.

У пресслужбі СБУ повідомили, що влітку в Києві контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Нацгвардії України. Тоді рашисти намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері. За матеріалами справи, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП у момент прибуття військового на місце підлаштованого "побачення", де знаходився замінований моторолер.

У процесі розслідування було затримано 19-річного киянина, який закладав вибухівку у транспортний засіб. Встановлено, що окупанти завербували його у тематичних телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

За вказаними фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності.