Події

08:00 03.08.2023

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Сили оборони за добу знищили 620 окупантів, 7 танків, 21 бронемашину, 26 артсистем, 35 БПЛА, 23 одиниці автомобільної та спецтехніки противника, повідомляють в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 247850 (+620) осіб ліквідовано, танків - 4224 (+7) од, бойових броньованих машин - 8234 (+21) од, артилерійських систем - 4892 (+26) од, РСЗВ - 704 (+4) од, засобів ППО - 465 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 311 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4077 (+35), крилаті ракети - 1347 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7372 (+23) од, спеціальна техніка - 721 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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