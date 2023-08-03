3 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 526 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 526 RUSSIAN AGRESSION

3 серпня відзначають День кавуна.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Єзекіїля.

Католицизм – День святої Лідії.

День кавуна

3 серпня у різних країнах відзначають День кавуна.

Започаткували його в США, де відзначають як Національний День кавуна. Америка посідає перше місце за кількістю його поїдання, порівняно з іншими країнами. Тут цей солодкий і смачний плід є необхідним атрибутом літніх пікніків, як і знаменитий хот-дог.

Із кавуна можна приготувати велику кількість різних страв. Зазвичай, їх просто з'їдають свіжими, але вони також можуть бути використані в десертах (наприклад, фруктові салати) та напоях, приготовлені на грилі або зварені. У деяких регіонах з кавуна готують нардек (кавуновий мед), випаровуючи кавуновий сік до густини меду. Не викидають і скоринки від кавуна - з них варять варення або маринують. Так, рецепт маринованих кавунових кірок був опублікований у кухонній книзі, виданій в Америці у 1796 році.

У цей день:

1904 - Члени британської експедиції стали першими людьми Заходу, що увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті;

1912 - Туреччина надала обмежену автономію Албанії та дозволила викладання у початкових школах албанською мовою;

1922 - Радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;

1926 – На площі Пікаділлі встановлені перші в Лондоні світлофори;

1949 - Набув чинності Статут Ради Європи;

1949 – У США у результаті злиття Американської баскетбольної асоціації та Національної баскетбольної ліги засновано Національну баскетбольну асоціацію (НБА), до складу якої увійшло 17 команд;

1990 – Верховна Рада УРСР схвалила закон про економічну незалежність Української РСР;

1992 - Стрибун із жердиною Сергій Бубка в Падуї встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см.

1993 - 4-річна американка Сідні Діттман стала наймолодшим власником патенту (її винахід називався "Допомога для хапання круглої дверної ручки");

Церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого пророка Єзикиїля, старозавітного біблійного пророка, сучасника пророка Єремії. Належить до великих пророків. Єзекиїл — син священика Бузія, був забраний у полон за першого нашестя халдеїв на Єрусалим у 598 р. до різдва христового., із царем Йоакимом та іншими вельможними юдеями. На п'ятому році Вавилонського полону, ще до остаточної руйнації царства юдейського, був покликаний Богом для продовження серед ізраїльського народу справи Єремії, що залишився в Єрусалимі. Єзикиїль, подібно до Мойсея, був чудотворцем.

Іменини: Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір