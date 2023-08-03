Окупанти 35 разів за добу обстріляли Сумську область, пошкоджено будинки

Російські війська в середу, 2 серпня, здійснили 35 обстрілів по населених пунктах Сумської області, під атаку оккупантів потрапили вісім територіальних громад у прикордонних районах, повідомила прес-служба ОВА.

Так, зафіксовано 184 вибухи, а під удар військ РФ потрапили 35 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Хотинській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській громадах.

Зокрема, територією Краснопільської громади ворог бив з артилерії (28 вибухів) та мінометів (36 вибухів). Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, автомобіль.

Білопільська громада потрапила під мінометний обстріл (2 вибухи), а також зазнавала ударів із гранатомета (6 вибухів), артилерії (5 вибухів), крім того, з вертольота здійснено запуск 11 ракет (ймовірно, НАР).

Територією Есманської громади противник стріляв з мінометів (12 вибухів), артилерії (4 вибухи), гранатометів (12 вибухів), з кулеметів. Внаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття.

Територією Середино-Будської громади війська РФ стріляли з гранатометів (12 вибухів).

Територію Великописарівської громади окупанти обстрілювали з артилерії (7 вибухів), з літака здійснили пуск 16 ракет зі шрапнеллю, з вертольота здійснено пуск 8 ракет (типу НАР).

З артилерії окупанти також обстрілювали територію Хотинської громади (11 вибухів), а також з вертольота випустили дві ракети (ймовірно, НАР).

По території Новослобідської громади супротивник стріляв із мінометів (6 вибухів), артилерії (4 вибухи), РСЗВ (12 вибухів).

Територія Миропільської громади потрапила під мінометний обстріл (10 вибухів).