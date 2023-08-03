Польща прагне добрих відносин з Україною, які мають ґрунтуватися на взаємоповазі

У Міністерстві закордонних справ Польщі назвали українському послу свої очікування від України під час його виклику до міністерства.

"Польща хоче добрих відносин з Україною, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та розумінні національних інтересів", - повідомила прес-служба польського МЗС.

У МЗС закликали уникати слів і дій, які шкодять добрим стосункам.

"Польща очікує, що Україна буде готова враховувати нашу позицію щодо охорони польського сільського господарства та інших питань. Сьогодні ця позиція була передана послу України", - додали також у польському МЗС.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов упевнений, що Україна та Польща можуть самостійно залагодити будь-які непорозуміння.