Події

03:29 03.08.2023

Польща прагне добрих відносин з Україною, які мають ґрунтуватися на взаємоповазі

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У Міністерстві закордонних справ Польщі назвали українському послу свої очікування від України під час його виклику до міністерства.

"Польща хоче добрих відносин з Україною, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та розумінні національних інтересів", - повідомила прес-служба польського МЗС.

У МЗС закликали уникати слів і дій, які шкодять добрим стосункам.

"Польща очікує, що Україна буде готова враховувати нашу позицію щодо охорони польського сільського господарства та інших питань. Сьогодні ця позиція була передана послу України", - додали також у польському МЗС.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов упевнений, що Україна та Польща можуть самостійно залагодити будь-які непорозуміння. 

Теги: #україна #польща #відносини #взаємоповага

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