Закарпаття зможе забезпечити сіллю всю Україну – Зеленський

Родовище солі на Закарпатті зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю всю Україну, сказав у відеозверненні у середу президент України Володимир Зеленський.

"У регіоні вже розпочалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю. Є інші проєкти, стосовно яких говоритимемо з чиновниками", - сказав президент, який відвідав у середу Закарпаття.

"Відчувається, що в регіоні є результати, релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області. І цей важливий напрям роботи - потужності для реабілітації наших воїнів, правильні проєкти, багато ініціатив розвитку економіки Закарпаття, тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися" , – сказав також він.