Події

21:52 02.08.2023

Закарпаття зможе забезпечити сіллю всю Україну – Зеленський

1 хв читати
Закарпаття зможе забезпечити сіллю всю Україну – Зеленський

Родовище солі на Закарпатті зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю всю Україну, сказав у відеозверненні у середу президент України Володимир Зеленський.

"У регіоні вже розпочалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю. Є інші проєкти, стосовно яких говоритимемо з чиновниками", - сказав президент, який відвідав у середу Закарпаття.

"Відчувається, що в регіоні є результати, релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області. І цей важливий напрям роботи - потужності для реабілітації наших воїнів, правильні проєкти, багато ініціатив розвитку економіки Закарпаття, тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися" , – сказав також він.

 

 

Теги: #закарпаття #сіль #забезпечення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:36 02.08.2023
Зеленська закликала українських послів використовувати кожну нагоду, розповідаючи про Україну

Зеленська закликала українських послів використовувати кожну нагоду, розповідаючи про Україну

21:48 02.08.2023
Зеленський зустрівся з представниками угорської громади України

Зеленський зустрівся з представниками угорської громади України

20:48 02.08.2023
Зеленський: Закарпаття буде одним із драйверів економічного та соціального зростання

Зеленський: Закарпаття буде одним із драйверів економічного та соціального зростання

02:25 25.07.2023
Збільшилась до 5 кількість постраждалих внаслідок обвалу мосту на Закарпатті

Збільшилась до 5 кількість постраждалих внаслідок обвалу мосту на Закарпатті

12:58 20.07.2023
Виноробня "Шато Чизай" відкрила на Закарпатті коньячний завод

Виноробня "Шато Чизай" відкрила на Закарпатті коньячний завод

04:34 04.07.2023
РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, що призводить до смертей

РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, що призводить до смертей

16:48 01.06.2023
На Закарпатті заборонили діяльність УПЦ (МП) - облрада

На Закарпатті заборонили діяльність УПЦ (МП) - облрада

21:34 11.05.2023
Робгрупа при Раді досягла рішення про збільшення забезпечення строковиків і курсантів

Робгрупа при Раді досягла рішення про збільшення забезпечення строковиків і курсантів

15:59 28.03.2023
Прокуратура оскаржила вирок суду стосовно підлітків за зґвалтування неповнолітньої

Прокуратура оскаржила вирок суду стосовно підлітків за зґвалтування неповнолітньої

10:15 27.03.2023
Лісовий про рішення Воловецького райсуду: Ця справа про те, що в школах ми досі не вчимо дітей поваги до особистих кордонів

Лісовий про рішення Воловецького райсуду: Ця справа про те, що в школах ми досі не вчимо дітей поваги до особистих кордонів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з представниками угорської громади України

В Одесі через аварійне відключення електромережі без світла залишилися три райони

Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться цього місяця

НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Логвинського, підозрюваного в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин Ойл"

ОСТАННЄ

Чотири ворожі бомбардувальники Ту-95мс вилетіли з Мурманської області, летять у район Каспію

Нацполіція припинила діяльність мережі борделів у Харкові

В Одесі через аварійне відключення електромережі без світла залишилися три райони

Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться цього місяця

За добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів

Протягом доби відбулося 33 бойові зіткнення

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 86 авіаударів, здійснив 36 обстрілів із РСЗВ

Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій - Зеленський

Зеленський: Наша мета - зробити ОПК України одним із найсильніших у Європі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА