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21:05 02.08.2023

Нацполіція припинила діяльність мережі борделів у Харкові

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Нацполіція припинила діяльність мережі борделів у Харкові

Поліцейські викрили шістьох мешканців Харкова, які організували та утримували мережу публічних будинків, повідомляє Національна поліція.

"Поліцейські викрили шістьох місцевих жителів у створенні та утриманні місць розпусти та залученні осіб у заняття проституцією. Інтимний "бізнес" організував місцевий житель, який безпосередньо відповідав за діяльність мережі борделів та фізичну охорону. А його найближчими помічницями були дві харків'янки: вони забезпечували адміністративну діяльність місць розпусти, їхню рекламу, а також приймали замовлення", - йдеться у повідомленні Нацполіції у телеграм-каналі у середу.

Як повідомляється, "до складу злочинної організації входили охоронці, які також відповідали за відкриття на підставних осіб банківських рахунків та за трансфер повій до клієнтів. Загалом у борделях працювало 20 повій. Борделі зловмисники розміщували у звичайних квартирах, а замовлення на сексуальні послуги приймали через месенджер "Телеграм".

У порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України затримано шістьох осіб, зокрема організатор, зазначається у повідомленні Нацполіції.

 

 

 

Теги: #харків #затримання #бордель

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