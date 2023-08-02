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20:08 02.08.2023

Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

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Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

Президент України Володимир Зеленський поставив українським послам завдання переконувати партнерів, приватні структури закривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів до Росії.

"Принципове завдання - максимально обмежити виробничий потенціал Росії та щоденно переконувати партнерів і відповідні компанії, приватні структури закривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів у Росію", - сказав він у середу на конференції українських послів в Ужгороді.

"У різних партнерів - різна швидкість санкційної політики. Хтось є лідером, хтось, на жаль, вагається і трішки іноді відстає... Є компанії, зокрема в країнах вільного світу, які виробляють критичні компоненти для оборонної промисловості, продукцію подвійного призначення, електроніку, чипи - і все це поки що потрапляє до російського агресора різними шляхами попри санкції", - сказав він.

"Необхідна синхронізація швидкості санкційної політики між нашими партнерами. Ті, хто відстає у санкціях, мають відчути, наскільки важливо бути швидшими. Осінь має стати й часом нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Все це - абсолютно досяжні цілі", - наголосив Зеленський.

Теги: #зброя #посли #постачання #зеленський

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