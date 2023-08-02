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18:54 02.08.2023

Зеленський: Наша мета - зробити ОПК України одним із найсильніших у Європі

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Зеленський: Наша мета - зробити ОПК України одним із найсильніших у Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив про мету зробити оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України одним із найсильніших у Європі, що потребує підтримки найсильнішої дипломатії.

"Щомісяця ми додаємо нові потужності для України - з виробництва зброї та снарядів, з ремонту та обслуговування техніки. Збільшуємо виробництво артилерії, збільшуємо виробництво ракет. Уперше в Україні будуємо армію дронів і флот морських дронів. Наша мета - зробити ОПК України одним із найсильніших у Європі, і це потребує підтримки найсильнішою дипломатією", - сказав Зеленський на конференції послів України в Ужгороді в середу.

За словами президента, "є очевидні речі" щодо зброї у партнерів, яку справді може бути поставлено в Україну і виробництво якої потрібне і Україні, і партнерам.

У цьому контексті, як зазначив Зеленський, послам поставлено завдання щодо зміцнення оборонної співпраці з країнами-партнерами.

"Ви маєте краще за всіх знати, якою зброєю володіє держава вашого перебування, яке виробництво здатні налагодити в Україні або разом з Україною компанії держав, на території яких ви щоденно працюєте, та які кроки необхідні, щоб посилити нашу оборонну співпрацю", - сказав він.

Крім того, українські посли, за його словами, мають працювати з громадською думкою в країнах свого перебування, "яка може коливатися і завжди потребує нових аргументів на користь продовження співпраці (з Україною - ІФ-У), адже триває підривна робота Росії, яка намагається зірвати постачання і контракти".

Теги: #опк #зеленський

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