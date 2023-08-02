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16:53 02.08.2023

НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Логвинського, підозрюваного в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин Ойл"

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НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Логвинського, підозрюваного в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин Ойл"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього депутата, який підозрюється в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин Ойл" на суму понад 54 млн грн.

"За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу.

У прикріпленому до повідомлення зображенні зазначено, що йдеться про Георгія Логвинського.

Як повідомлялося, 11 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру організатору схеми заволодіння та легалізації понад 54 млн грн із держбюджету - колишньому народному депутату України, чинному адвокату.

За інформацією прокуратури, дії фігуранта кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України (привласнення, розтрата майна та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), оскільки напередодні припинення імунітету колишній депутат залишив територію України, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

 

Теги: #набу #розшук #логвинський

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