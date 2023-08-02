У Київській області відновлено понад 12,5 тис. об'єктів

У Київській області вже повністю або частково відновлено майже половину постраждалих унаслідок агресії Росії об'єктів - понад 12,5 тис. із 27,7 тис. об'єктів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко на фейсбук-сторінці.

"У пріоритеті - відновлення критичної інфраструктури та житла. Адже, окрім повернення до своїх домівок, люди хочуть отримувати належні соціально-побутові умови та послуги, мати доступ до якісної медицини, освіти тощо", - зазначив він.

Відновлено понад 11,1 тис. багатоквартирних і приватних будинків, 187 дитсадків і шкіл, 101 медзаклад, 68 адмінбудівель і ЦНАПів.

Загалом у Київській області внаслідок російської військової агресії пошкоджено та зруйновано понад 27,4 тис. об'єктів, із них понад 24,5 тис. - житло.

Відновлення житла та інфраструктури Київської області триває в рамках кількох програм.

У рамках проєкту UNITED24 в області відновлять 18 багатоквартирних будинків. Уже стартували роботи з відновлення 13 будинків, найближчим часом - ще на п'яти об'єктах. Відновлення житла в Гостомельській, Дмитрівській, Бородянській та Ірпінській тергромадах дасть змогу повернути додому понад 4,5 тис. українців. Усі роботи заплановано завершити наприкінці поточного року.

За рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії в області буде відновлено 38 об'єктів. Це 11 багатоквартирних будинків, де замовником є Держагентство відбудови, та 27 об'єктів (17 багатоквартирних житлових будинків у Бучі, Гостомелі, Василькові, Бузовій, Макарові та Ірпені та 10 садочків, шкіл, ліцеїв, спортшкіл), де замовник - КОВА. Проєкти реалізовуватимуться протягом 2023-2024 років.

Руслан Кравченко додав, що в Ірпені, навпроти ЖК "Ірпінські Липки" комплексно відновлюють 61 приватний будинок, зруйнований унаслідок російської агресії. Проєкт комплексного оновлення передбачає капітальний ремонт 31 приватного будинку, ще 30 будуть побудовані з нуля. У свої домівки повернуться понад 300 жителів цієї вулиці. Також буде капітально відремонтовано Гостомельське шосе та вул. Багірова, облаштують сучасне освітлення вулиць.

Також реалізується проєкт із відновлення 93 приватних будинків у п'яти районах області. Нові будинки будуть зведені у 15 громадах Київщини. Зокрема, Іванківській, Великодимерській, Бучанській, Ірпінській, Бородянській, Димерській. Будівництво стартувало вже майже на всіх об'єктах. Будинки відновлюватимуть на земельній ділянці власника зруйнованого житла за типовими проєктами.

За програмою "Новий дім" уже передали ключі від нових квартир 31 родині з дев'яти громад, які втратили житло через бойові дії. Квартири для родин придбали за кошти з обласного бюджету. Житло цих родин неможливо відновити шляхом поточного капітального ремонту чи реконструкції або ж це економічно недоцільно. Кравченко повідомив, що за цією програмою заплановано придбати ще 25-27 квартир.

"Це лише деякі програми, що реалізуються в Київській області. Тривають також поточні ремонти багатьох об'єктів, активно реалізується урядова програма "єВідновлення". Робимо все, щоб серед регіонів, які найбільше постраждали від рук окупантів, саме Київщина першою відновилася. І дуже важливо, щоб усі процеси відновлення були прозорими та публічними", - наголосив начальник Київської ОВА.