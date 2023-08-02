Окупанти, які катували, ґвалтували або вбивали цивільних, на обмін не йдуть - керівник Департаменту війни Офісу генпрокурора

З-поміж засуджених за воєнні злочини в Україні військовослужбовців РФ у процедурі обміну брали участь одиниці, а ті, кого обвинувачують в особливо тяжких злочинах проти цивільних, на обмін не йдуть, повідомив керівник департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора України Юрій Бєлоусов.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Бєлоусов розповів, що жодні стандарти не регламентують, де утримувати російського військового після вироку суду. "Тому все по ситуації: є такі, що також тримаються в таборі, це теж фактично місце несвободи", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи йдуть засуджені військові РФ на обмін, Бєлоусов сказав: "Так. Треба брати до уваги процедури, пов’язані з обміном. Це дуже складна тема, але немає жодних обмежень щодо того, щоб людина, яка має вирок, підлягала обміну".

"Звичайно, тут повинен бути певний баланс. З одного боку, Україна має зобов’язання перед потерпілими, жертвами, - люди чекають на справедливість і покарання винного. З іншого боку ми маємо зобов’язання перед нашими громадянами, які тримаються у ворога. Тому тут складні рішення", - розповів керівник департаменту.

Водночас він наголосив: "Є в нас така позиція: якщо особа вчиняла особливо тяжкі злочини, то вона відбуває покарання в Україні й не підлягає обміну. Це такі наші умовні "червоні лінії". Бо якщо ми всіх будемо обмінювати, то що тоді буде зупиняти їх від вчинення воєнних злочинів?"

Уточнюючи, скільки засуджених брали участь у процедурі обміну, Бєлоусов сказав, що "рахунок на одиниці, не на десятки".

За його словами, коли йдеться про воєнні злочини, як правило, це стосується громадян РФ, громадяни України з окремих районів Луганської та Донецької областей також потрапляють у полон, їхні дії кваліфікуються за статтею "державна зрада". "Тобто, росіянин, який не вчинив воєнного злочину, взагалі не має кримінального переслідування. Українець з "ЛНР" чи "ДНР", який не вчинив воєнного злочину, отримує "держзраду". І також можуть бути вироки й обмін", - пояснив він.

"Якщо мова про вбивства, сексуальне насильство, катування, то за цими вироками відбуватимуть покарання в України", - наголосив Бєлоусов.

Говорячи про те, скільки в Україні зараз фізично утримується військових окупантів, керівник Департаменту війни сказав: "Цифра в сотнях. Зауважу, що в нас немає їхніх цивільних заручників, а вони утримують наших мирних громадян".