У Марганці Дніпропетровської області стався вибух у приміщенні адмінбудівлі, на місці працює поліція

У м. Марганець Дніпропетровської області в приміщенні управління Пенсійного фонду стався вибух, за попередньою інформацією, підрив боєприпасу, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Невідомий чоловік зайшов до будівлі управління Пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас. На місце події негайно прибули працівники поліції. Під час перемовин із поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас. Унаслідок вибуху чоловік отримав осколкові поранення", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші люди не постраждали.

Наразі на місці події тривають слідчі дії. За цим фактом відкрито два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.