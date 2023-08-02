РФ сформувала нову загальновійськову армію - британська розвідка

РФ протягом останніх двох місяців почала формувати великі нові формування, щоб посилити свої наземні сили, до них належить новостворена 25 загальновійськова армія, повідомляють у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу вранці.

"Росія, найімовірніше, розмістить будь-яке нове формування як резерв в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили перед НАТО", - наголошують у британській розвідці.

Зазначається, що після вторгнення в Україну РФ здебільшого задіювала мобілізованих резервістів для поповнення встановлених формувань або у складі піхотних полків територіальної оборони, і рідко створювала нові загальновійськові організації. "Виняток становив створений влітку 2022 року 3 армійський корпус, який загалом показав себе погано", - зазначено в повідомленні.

Водночас у британській розвідці вважають, що без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації РФ "навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоча б одну нову армію".