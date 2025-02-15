Зеленський попереджає про зростання небезпеки для країн НАТО у зв’язку з розгортанням РФ армії у Білорусі

Цього літа РФ планує відправити до Білорусі війська під приводом "навчань", Білорусь межує з трьома країнами НАТО і фактично стала плацдармом для військових операцій Росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У нас є чітка інформація, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі під приводом "навчань". Але ж саме так вони стягували сили перед повномасштабним вторгненням в Україну. Чи призначені ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо. А може – вони призначені для вас. Дозвольте мені нагадати вам: Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона фактично стала плацдармом для російських військових операцій", - сказав Зеленський під час виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.

Президент наголосив, що у 2025 році РФ планує створити 15 нових дивізій, додавши до 150000 солдатів, і продовжує відкривати нові призовні пункти щотижня.

"За словами як Путіна, так і Лукашенка, в Білорусі зараз знаходиться заборонене озброєння – ракети середньої дальності і навіть ядерна зброя. Путін явно розглядає Білорусь як ще одну російську провінцію", - зазначив Зеленський.

Він нагадав про провокації на польському та литовському кордонах з Білоруссю, міграційні кризи, які влаштувала російська розвідка, щоб посіяти хаос в Європі.

"Але що, якщо наступного разу це будуть не мігранти? Що, якщо це будуть російські війська? Або північнокорейські війська? Не робіть помилки – північні корейці не слабкі. Вони вчаться вести сучасну війну", - зауважив президент.